Fiorentina-Empoli 2-1 Adli lancia i viola al sesto posto

Fiorentina batte 2-1 l'Empoli al Franchi e vede la zona Champions. Per i padroni di casa, a segno Adli al 7' e Mandragora al 25', per gli ospiti Fazzini al 57'. In classifica i viola agganciano momentaneamente Juventus e Lazio al sesto posto con 59 punti, gli azzurri restano fermi in 18esima .L'articolo Fiorentina-Empoli 2-1, Adli lancia i viola al sesto posto proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Labatte 2-1 l'al Franchi e vede la zona Champions. Per i padroni di casa, a segnoal 7' e Mandragora al 25', per gli ospiti Fazzini al 57'. In classifica iagganciano momentaneamente Juventus e Lazio alcon 59 punti, gli azzurri restano fermi in 18esima .L'articolo2-1,alproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Su altri siti se ne discute

Byd integra AI DeepSeek e lancia 'God's Eye' per guida autonoma su 21 modelli - Byd ha annunciato l'integrazione delle funzionali di intelligenza artificiale di DeepSeek nei suoi software per le e-car e la dotazione di tutti i suoi modelli di auto con il suo sistema di guida autonoma avanzato appena lanciato, noto come 'God's Eye', inizialmente installato su 21 modelli di auto a nuova energia (Nev), tra cui alcuni con prezzi sotto i 100mila yuan (circa 13.700 dollari). Allo stesso tempo, la società cinese si prepara a una maggiore aggressività sui prezzi, in quanto mira a vendere fino a 6 milioni di veicoli nel 2025. 🔗quotidiano.net

Milan, la settimana da sogno di Sottil: Conceiçao lo lancia dal 1’ contro l’Empoli. Per il futuro c’è un particolare incrocio con Adli - Aveva descritto l`esordio con la maglia del Milan, nel successo ottenuto contro la Roma nei quarti di Coppa Italia, come un`emozione bellissima.... 🔗calciomercato.com

Inter-Lazio LIVE dalle 21. Le formazioni ufficiali: fuori Lautaro, c'è Taremi. Baroni lancia Pellegrini dal 1' - TABELLINO INTER-LAZIO 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Fiorentina-Empoli 2-1, gol di Adli e Mandragora; Fiorentina-Empoli, le formazioni ufficiali: Adli e Folorunsho dal 1'. D'Aversa lancia Solbakken; Fiorentina-Empoli 2-1 Adli lancia i viola al sesto posto; Inter-Roma 0-1, Soulé porta i giallorossi al quarto posto. Terzo ko consecutivo per Inzaghi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fiorentina-Empoli 2-1, Adli lancia i viola al sesto posto - La Fiorentina batte 2-1 l' Empoli al Franchi e vede la zona Champions. Per i padroni di casa, a segno Adli al 7' e Mandragora al 25', per gli ospiti Fazzini al 57'. In classifica i viola agganciano ... 🔗msn.com

Fiorentina-Empoli 2-1 pagelle: non esiste solo Kean, Adli fa tutto, Mandragora magia da Nazionale - Serie A 2024-25, 34a giornata, Fiorentina-Empoli, 2-1, i top e flop: Adli migliore in campo con gol e assist, dopo aver sbloccato la gara al 7'. Mandragora rovesciata incredibile in area al 25'. 🔗sport.virgilio.it

Fiorentina-Empoli, prove di normalità. D'Aversa: "Felici di giocare, vuol dire che Bove sta bene" - Fiorentina-Empoli si giocherà regolarmente al Franchi ... Fiorentina ed Empoli si ritrovano sul campo mercoledì 4 dicembre alle 21 per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in ... 🔗msn.com