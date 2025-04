Si fa male a una gamba durante un' escursione sul monte Siella | donna salvata dal soccorso alpino

soccorso nel pomeriggio del 27 aprile sul monte Siella, dove un’escursionista ha riportato un problema a un arto inferiore. Ad intervenire il personale del soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo (Cnsas) con quattro tecnici sbarcati tramite elisoccorso e una seconda squadra salita. Ilpescara.it - Si fa male a una gamba durante un'escursione sul monte Siella: donna salvata dal soccorso alpino Leggi su Ilpescara.it Intervento dinel pomeriggio del 27 aprile sul, dove un’escursionista ha riportato un problema a un arto inferiore. Ad intervenire il personale dele speleologico d'Abruzzo (Cnsas) con quattro tecnici sbarcati tramite elie una seconda squadra salita.

Su questo argomento da altre fonti

Si fa male durante una discesa, soccorsa una scialpinista - Attorno alle 14.45 la centrale del 118 è stata attivata per una scialpinista austriaca che aveva riportato un trauma ad una gamba nella fase di discesa da Forcella Cavallino. Sul posto è stato quindi inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha individuato il punto dove si trovava la... 🔗trentotoday.it

Darmian si fa male durante Inter-Lazio! Arriva subito il cambio - Sugli esterni continua la maledizione in casa nerazzurra. Durante la partita di Coppa Italia tra Inter e Lazio si fa male anche Matteo Darmian. ALTRO INFORTUNIO – Matteo Darmian ha subito un infortunio al minuto 20 di Inter-Lazio, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L’esterno italiano, posizionato alto sulla fascia destra, ha dovuto lasciare subito il campo a causa di un problema che pare riguardare il flessore. 🔗inter-news.it

Cagliari, si fa male Obert durante la sosta nazionali: ci sarà contro il Monza? Le ultime - Cagliari, le condizioni di Adam Obert, difensore slovacco, infortunatosi durante la sosta nazionali nella partita contro la Slovenia E’ iniziata la sosta per gli impegni delle Nazionali e per il Cagliari di mister Davide Nicola non arrivano buone notizie. Infatti ha riportato un infortunio il difensore classe 2002 Adam Obert, il quale ieri è stato impegnato nella partita […] 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Si fa male a una gamba durante un'escursione sul monte Siella: donna salvata dal soccorso alpino; Federica Brignone operata per le fratture alla gamba. Incognita Olimpiadi; Bambino si frattura una gamba giocando a calcio al Grest la famiglia fa causa alla parrocchia: «Nessun adulto; Si frattura una gamba mentre gioca a calcio al Grest, la famiglia sporge una denuncia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cosa potrebbe causare un gonfiore alla gamba dopo un anno dalla caduta? - Tornata a casa, mi rendo conto che la gamba si è gonfiata (lato sinistro e in prossimità della caviglia), fa male, ma è comunque un dolore sopportabile. Ghiaccio e Lasonil per 2 settimane ... 🔗pazienti.it

Come curare una gamba che si è gonfiata in seguito ad un intervento? - Buongiorno, 5 mesi fa ho fatto un intervento con anestesia ... mi hanno detto che piano piano la gamba non mi farà più male, ma purtroppo continuo ad avere dolore, non riesco a camminare ... 🔗pazienti.it

Scivola lungo il sentiero e si fa male alla gamba: 70enne recuperata in quota - La donna ha riportato un sospetto trauma alla gamba a causa della caduta. La richiesta di aiuto è stata inoltrata dalla Centrale del 118, che ha prontamente attivato le squadre di soccorso. Intervento ... 🔗nordest24.it