Punteggio di continuità per la mobilità e la graduatoria interna di istituto Facile l’errore controllare per determinare docente che perde posto

mobilità valido per il triennio 202526 – 202627 - 202728, si stabiliscono nuovi criteri per il calcolo del Punteggio di continuità. È importante conoscere i dettagli per non incorrere in errori nella sua valutazioneL'articolo Punteggio di continuità per la mobilità e la graduatoria interna di istituto. Facile l’errore, controllare per determinare docente che perde posto . Leggi su Orizzontescuola.it Con il nuovo CCNI sullavalido per il triennio 202526 – 202627 - 202728, si stabiliscono nuovi criteri per il calcolo deldi. È importante conoscere i dettagli per non incorrere in errori nella sua valutazioneL'articolodiper lae ladiperche

