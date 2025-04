Giubileo degli adolescenti | spunta un video inedito di Papa Francesco rivolto ai giovani

Le t-shirt , le divise da boyscout , i calzoncini corti e gli zaini in spalla . Piazza San Pietro si tinge di mille colori per il Giubileo degli adolescenti, il primo vero grande evento dalla morte di Papa Francesco. L'austerità dei funerali di ieri ha lasciato spazio alla dirompenza dei 200 mila ragazzi e ragazze arrivati da ogni angolo del mondo non solo per celebrare la loro 'festa' ma anche.

Giubileo degli adolescenti: spunta un video inedito di Papa Francesco rivolto ai giovani - Le t-shirt, le divise da boyscout, i calzoncini corti e gli zaini in spalla. Piazza San Pietro si tinge di mille colori per il Giubileo degli adolescenti, il primo vero grande evento dalla morte di pa ... 🔗msn.com

Spunta un video inedito di Papa Francesco, dedicato ai giovani - AGI - "Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento ... 🔗msn.com

Gualtieri: "Al Giubileo degli Adolescenti 200mila persone, oltre le previsioni" - (LaPresse) "Il risultato del Giubileo degli Adolescenti ha superato le previsioni con circa 200mila presenze. È stato il più grande evento ... 🔗stream24.ilsole24ore.com