Pescara-Campobasso 3-0 un tris per il quarto posto | cronaca voti e tabellino

quarto posto. Pescara-Campobasso, ultimo atto di regular season, è finita 3-0, con Merola ad aprile le danze e Bentivegna a siglare una doppietta a rendere pura accademia il resto del match. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, missione. Ilpescara.it - Pescara-Campobasso 3-0, un tris per il quarto posto: cronaca, voti e tabellino Leggi su Ilpescara.it Tre gol, tutti nel primo tempo, per prendersi il, ultimo atto di regular season, è finita 3-0, con Merola ad aprile le danze e Bentivegna a siglare una doppietta a rendere pura accademia il resto del match. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, missione.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2025 in DIRETTA: tris azzurro ai quarti, Pellegrino c’è! Fase decisiva dalle 11.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10: Per il momento è tutto, appuntamento alle 11.30 per le fasi decisive della gara. Grazie per averci seguito, a più tardi 10.08: Queste le composizioni delle batterie maschili: Batteria 1 Johannes Høsflot Klæbo (NOR) Erik Valnes (NOR) Rémi Bourdin (FRA) Lukas Mrkonjic (AUT) Kevin Bolger (USA) Adam Persson (SWE) Batteria 2 Edvin Anger (SWE) Lauri Vuorinen (FIN) Jules Chappaz (FRA) Murphy Kimball (USA) Emil Danielsson (SWE) Xavier McKeever (CAN) Batteria 3 Benjamin Moser (AUT) Oskar Opstad Vike (NOR) Wiljam Mattila (FIN) George Ersson (SWE) Lucas ... 🔗oasport.it

Bologna Inter Primavera 0-3: quarto successo consecutivo per i nerazzurri che calano il tris! - di RedazioneAppuntamento alle ore 13 per Bologna Inter Primavera, la sfida valevole per il 27° turno di campionato: seguila live con noi Tutto pronto per Bologna Inter Primavera, la sfida del 27° turno del campionato di Primavera 1 avrà inizio alle ore 13. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA 1? Calcio d’inizio! 30? Gara che fatica a decollare, con i nerazzurri che faticano a trovare spazi negli ultimi venti metri 45? Fine primo tempo. 🔗internews24.com

La Liga, i risultati della 23ª giornata: tris di Sancet al Girona, l’Athletic blinda il quarto posto, il Rayo Vallecano alle sue spalle e questa sera il derby di Madrid - La Liga, i risultati della 23ª giornata: tris di Sancet al Girona, l’Athletic blinda il quarto posto, il Rayo Vallecano alle sue spalle e questa sera il derby di Madrid La 23ª giornata de La Liga chiude il sabato con l’atteso Derby di Madrid, ma nel pomeriggio ci sono state alcune partite importanti per la […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pescara-Campobasso 3-0, un tris per il quarto posto: cronaca, voti e tabellino - Con questo successo è stato blindato il quarto posto e negli ultimi 4 campionati di C questo di oggi è il Pescara che ha fatto più punti in regular season (67 (ma il Delfino di Colombo Zeman, che era ... 🔗ilpescara.it

Pescara-Campobasso, la cronaca live della partita [DIRETTA] - Seguite il match con noi, aggiornamenti minuto per minuto! 🔗ilpescara.it

Verso Pescara-Campobasso: un punto per chiudere al quarto posto, Baldini valuta qualche cambio - Domenica prossima l’ultimo atto della stagione regolare prima dei play off. Al Pescara che ospiterà il Campobasso (ore 16.30) è sufficiente un pareggio per chiudere al quarto posto. In questo caso ... 🔗rete8.it