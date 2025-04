Stefano Accorsi | Il mio primo provino? Il più brutto della mia vita Ma Pupi Avati mi scelse lo stesso

Stefano Accorsi ha raccontato gli inizi della sua carriera e la grande occasione arrivata grazie a Pupi Avati. Dopo essere stato bocciato al liceo, Accorsi si iscrisse a una scuola di teatro: "Un giorno mia madre lesse su un giornale che Pupi Avati cercava attori a Bologna. Mi feci fare un book fotografico, ma venne malissimo. Mi presentai lo stesso: al primo incontro.

