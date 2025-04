Spal-Gubbio 3-0 rossoblù con la testa ai playoff

Gubbio. A Ferrara c’è poca storia: il Gubbio approccia bene ma poi si scioglie. Dopo due tentativi di Di Massimo, controllati da Galeotti, almeno a livello di occasioni è quasi un monologo degli Spallini: il colpo di testa di Parigini e il mancino di Spini, senza fortuna, sono il preludio al gol del vantaggio che arriva al 31’: Awua crossa dalla destra, Molina a centro area devia ma Bolletta è reattivo a dire di no, sul tap-in il più veloce è Arena che in acrobazia sigla l’1-0.Il Gubbio non riesce a reagire e anzi, prima dell’intervallo rischia di subire il raddoppio con il destro ravvicinato di Spini che trova ancora Bolletta. Il gol del 2-0 è rimandato però solo di qualche minuto: passano due giri di lancette nel corso del secondo tempo e Parigini, dopo aver ricevuto da Molina, si allarga e calcia ad incrociare con il mancino senza lasciare scampo all’estremo difensore rossoblù. Sport.quotidiano.net - Spal-Gubbio 3-0, rossoblù con la testa ai playoff Leggi su Sport.quotidiano.net Ferrara, 27 aprile 2025 – Si chiude con una sconfitta per 3-0 la regular season del. A Ferrara c’è poca storia: ilapproccia bene ma poi si scioglie. Dopo due tentativi di Di Massimo, controllati da Galeotti, almeno a livello di occasioni è quasi un monologo deglilini: il colpo didi Parigini e il mancino di Spini, senza fortuna, sono il preludio al gol del vantaggio che arriva al 31’: Awua crossa dalla destra, Molina a centro area devia ma Bolletta è reattivo a dire di no, sul tap-in il più veloce è Arena che in acrobazia sigla l’1-0.Ilnon riesce a reagire e anzi, prima dell’intervallo rischia di subire il raddoppio con il destro ravvicinato di Spini che trova ancora Bolletta. Il gol del 2-0 è rimandato però solo di qualche minuto: passano due giri di lancette nel corso del secondo tempo e Parigini, dopo aver ricevuto da Molina, si allarga e calcia ad incrociare con il mancino senza lasciare scampo all’estremo difensore

Se ne parla anche su altri siti

LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Quartucci e Djuric in testa a 30 km dal traguardo, gruppo in controllo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 25 km al traguardo. 12.45 Si ricompatta il gruppo. 12.40 30 km all’arrivo. 12.37 Tarozzi cerca nuovamente di uscire dal gruppo: il ragazzo sicuramente è un atleta grintoso. 12.36 Quartucci e Djuric scappano via, ripresi invece Tarozzi e Samudio. 12.33 Samudio tenta di sorprendere gli avversari in contropiede, Tarozzi ricuce il buco con il panamense. 12. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Ferrari testa gli aggiornamenti, dalle 13.30 la FP1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.00 13.15 15? al via della FP1. 13.13 Questo tracciato da sempre è famoso per essere severo per le gomme, soprattutto sull’asse posteriore, e il motivo è nella granulosità dell’asfalto. Questo causa overheating, che i piloti dovranno gestire con la guida e il set-up 13.11 L’obiettivo della Ferrari è quello di aumentare il carico aerodinamico di cui dispone attualmente la vettura, come confermato da Hamilton che lo testerà nella prima sessione di prove libere a Sakhir. 🔗oasport.it

Cagliari Genoa 1-1, il “derby rossoblù” termina in parità: punto salvezza a testa per le due formazioni! - di Redazione JuventusNews24Cagliari Genoa, divisione della posta in palio all’Unipol Domus: l’1-1 aumenta le chances di salvezza di entrambe le formazioni Divisione della posta in palio all’Unipol Domus. Cagliari e Genoa chiudono sul punteggio di 1-1 la sfida che ha aperto la 28^ giornata di Serie A, campionato in cui gioca anche la Juve. Succede tutto nelle parti iniziali delle due frazioni. Nel primo tempo, al 18?, sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete di Nicolas Viola. 🔗juventusnews24.com