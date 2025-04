Kiev | sostegno Vaticano a Trump-Zelensky

Trump e quello ucraino Zelensky, avvenuto ieri nella Basilica di San Pietro a margine del funerale di Papa Francesco, "abbiamo avuto il grande sostegno dalla Santa Sede". Lo dice l'ambasciatore ucraino in Vaticano, Andrii Yurash, aggiungendo che questo sostegno è venuto "da tutte le persone", senza poter "indicare una persona in particolare", ha specificato

