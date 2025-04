Liverpool-Tottenham LIVE 5-1 | poker di Salah autogol di Udogie

LIVErpool-Tottenham, 34a giornata di Premier League Basta un solo punto al LIVErpool di Arne Slot per festeggiare la vittoria della Premier Le. Leggi su Calciomercato.com , 34a giornata di Premier League Basta un solo punto aldi Arne Slot per festeggiare la vittoria della Premier Le.

Cosa riportano altre fonti

Serie A, Udinese-Milan 0-4: Poker sulle ali rossonere | LIVE NEWS - Alle ore 20:45 c'è Udinese-Milan a Udine: ecco il nostro LIVE testuale con tutte le news di avvicinamento alla partita in tempo reale 🔗pianetamilan.it

Roma-Monza 4-0, i giallorossi calano il poker: a breve le parole dei protagonisti LIVE - Quasi tutto pronto per il Monday Night della ventiseiesima giornata di Serie A, con la Roma che se la vedrà con il Monza. Partita molto delicata per la formazione di Claudio Ranieri, che vuole continuare la sua striscia positiva in campionato per approfittare dei risultati positivi di questo turno. I giallorossi arrivano in fiducia dopo il passaggio del turno in Europa League, che ha dato nuovo entusiasmo all’ambiente. 🔗sololaroma.it

LIVE Brescia-Olimpia Milano 52-51, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: sorpasso della Leonessa alla terza sirena - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-54 TONUT DA CENTROCAMPO: BOMBA E SORPASSO OLIMPIA! Iniziano gli ultimi 10? di questa prima semifinale! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la Germani Brescia è avanti di un solo punto sull’Olimpia Milano! 52-51 1/2 segnato da Nikola Mirotic ai liberi. 52-50 Ndour dalla media: 14 punti per il senegalese, sorpasso Brescia! 50-50 Ndour impatta nel punteggio a cronometro fermo. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Classifica Premier League di Calcio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Liverpool-Tottenham LIVE 0-1: la sblocca Solanke - Liverpool-Tottenham, 34a giornata di Premier League Basta un solo punto al Liverpool di Arne Slot per festeggiare la vittoria della Premier League. Oggi alle 17. 🔗msn.com