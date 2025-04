Esonero Ancelotti | nuovo contratto pronto ecco dove allenerà

Esonero Ancelotti, pronto il nuovo contratto per il tecnico italiano: ecco quale sarà la prossima avventura, si decide nelle prossime oreLa sconfitta nella finale di Supercoppa di Spagna ha probabilmente messo la parola fine all’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. I risultati non secondo le aspettative così come la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal avevano già segnato il destino del tecnico che ora è sempre più vicino all’addio.Un addio che però potrebbe consumarsi ancor prima della fine della stagione. Florentino Pérez vuole aprire subito un nuovo ciclo e mettere un traghettatore in attesa del sostituto, già individuato. Si tratta di Xabi Alonso, il tecnico del Bayer Leverkusen, capace di vincere la Bundesliga con le Aspirine e portare la squadra ad una finale di Europa League clamorosa. Rompipallone.it - Esonero Ancelotti: nuovo contratto pronto, ecco dove allenerà Leggi su Rompipallone.it ilper il tecnico italiano:quale sarà la prossima avventura, si decide nelle prossime oreLa sconfitta nella finale di Supercoppa di Spagna ha probabilmente messo la parola fine all’avventura di Carlosulla panchina del Real Madrid. I risultati non secondo le aspettative così come la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal avevano già segnato il destino del tecnico che ora è sempre più vicino all’addio.Un addio che però potrebbe consumarsi ancor prima della fine della stagione. Florentino Pérez vuole aprire subito unciclo e mettere un traghettatore in attesa del sostituto, già individuato. Si tratta di Xabi Alonso, il tecnico del Bayer Leverkusen, capace di vincere la Bundesliga con le Aspirine e portare la squadra ad una finale di Europa League clamorosa.

