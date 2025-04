Gol Kolo Muani esultanza speciale per l’attaccante francese | il gesto dopo la rete del 2-0 – VIDEO

Kolo Muani, esultanza speciale dopo il 2-0: il gesto dell'attaccante francese insieme a Thuram – VIDEO

Kolo Muani si sblocca e trova la rete del 2-0 in Juve Monza, il match dell'Allianz Stadium valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A. Esultanza speciale per l'attaccante francese insieme al connazionale Khephren Thuram. Questo il gesto del centravanti in prestito dal PSG.

??? Randal's celebrations for our second, up close! ?#JuveMonza 2-0 pic.twitter.coms7EZOc2f2i— JuventusFC ???? (@juventusfcen) April 27, 2025

Kolo Muani ha ritrovato il gol dopo una lunga astinenza, firmando così la rete del 2-0 allo Stadium.

