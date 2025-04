Juventus-Monza trattenuta Kelly-Mota e rosso a Yildiz | ecco quali partite salterà

Juventus. Galvanizzati da un primo tempo importante sotto tanti punti di vista, gli uomini di Tudor sono prima riusciti a sbloccare il parziale nella sfida contro il Monza grazie a Nico Gonzalez per poi arrotondare il parziale con il graffio di Randal Kolo Muani.Juventus-Monza, trattenuta Kelly-Mota e rosso a Yildiz: ecco quali partite salterà (LaPresse) – Calciomercato.itA ridosso del tredicesimo minuto di gioco, qualche giro di lancette dopo aver sbloccato la partita, il Monza ha però protestato per una trattenuta piuttosto evidente di Kelly su Dany Mota. Nel tentativo di frenare la corsa dell’attaccante del Monza, il difensore bianconero ha allungato il braccio destro sulla spalla dell’avversario qualche metro prima che Mota entrasse in area, salvo poi terminare la trattenuta a ridosso del dischetto. Calciomercato.it - Juventus-Monza, trattenuta Kelly-Mota e rosso a Yildiz: ecco quali partite salterà Leggi su Calciomercato.it Dall’intervento nel cuore dell’area di rigore bianconera alla sbracciata dell’attaccante turco: maxi stangata in arrivoApproccio importante della. Galvanizzati da un primo tempo importante sotto tanti punti di vista, gli uomini di Tudor sono prima riusciti a sbloccare il parziale nella sfida contro ilgrazie a Nico Gonzalez per poi arrotondare il parziale con il graffio di Randal Kolo Muani.(LaPresse) – Calciomercato.itA ridosso del tredicesimo minuto di gioco, qualche giro di lancette dopo aver sbloccato la partita, ilha però protestato per unapiuttosto evidente disu Dany. Nel tentativo di frenare la corsa dell’attaccante del, il difensore bianconero ha allungato il braccio destro sulla spalla dell’avversario qualche metro prima cheentrasse in area, salvo poi terminare laa ridosso del dischetto.

