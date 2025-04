Mon Ami dopo due anni il nuovo brano dell' artista reggino S I M O

dopo due anni di silenzio arriva un brano che segna la rinascita artistica per il musicista reggino S.I.M.O. , all'anagrafe Simone Quartuccio. Disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming dallo scorso 25 aprile, "Mon Ami" è scritto da Simone, prodotto da Mario Meli e distribuito da.

