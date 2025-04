Campionati europei U23 a Tallinn argento per Marco Mastrullo nella sciabola maschile a squadre

Marco Mastrullo: a Tallinn, dove vinse il titolo europeo Giovani nel febbraio di due anni fa, lo sciabolatore foggiano in forza alle Fiamme Gialle conquista la medaglia d'argento nella prova a squadre ai Campionati europei.

I Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 - Dal 21 al 23 febbraio 2025, i migliori Allenatori Pokémon d'Europa si affronteranno a Londra Dal 21 al 23 febbraio 2025, i migliori Allenatori Pokémon d'Europa si sfideranno a Londra, all'ExCeL London, nei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025. L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali Pokémon, offrendo a tutti i fan l'opportunità di seguire […] L'articolo I Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Lotta, Setti eliminato ai ripescaggi nella greco-romana. L’Italia chiude gli Europei U23 con una medaglia - Dopo sette giornate si sono conclusi ufficialmente i Campionati Europei Under 23 di lotta olimpica 2025, andati in scena sulle materassine di Tirana. Bilancio agrodolce per l’Italia, che ha terminato la rassegna continentale giovanile con una sola medaglia (l’argento di Aurora Russo nei 59 kg) e con tre quinti posti (Simone Piroddu, Laura Godino e Maria Ferone). L’unico azzurro impegnato oggi nella capitale albanese era Andrea Setti, eliminato ai ripescaggi nei 67 kg della greco-romana dall’albanese Ardit Zeneli perdendo così la chance di proseguire il suo cammino verso una possibile finale ... 🔗oasport.it

Scherma, due spadisti del Cus Catania ai campionati europei Cadetti e Giovani - È partito il conto alla rovescia: Maria Roberta Casale e Lorenzo Arcidiacono alla volta di Antalya, la città turca nota per la costa turchese, che dal 23 febbraio al 2 marzo ospiterà i Campionati Europei Cadetti (U17) e Giovani (20) di scherma (tutte le armi). I due... 🔗cataniatoday.it

Scherma, Europei U23: oro Italia nel fioretto femminile a squadre - Tre, per l'Italia, e il numero perfetto. Tre medaglie in tre gare nella giornata numero tre dei Campionati Europei Under 23 di Tallinn. Nel sabato ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

Europei U23, primo posto dell’Italia nel medagliere per nazioni - L'Italia della scherma conquista il primo posto nel medagliere per nazioni al termine del campionato europeo under 23 di Tallinn ... 🔗italpress.com

Europei Under 23: oro, argento e bronzo per l'Italia nelle prime gare a squadre di Tallin - Fiorettiste regine d'Europa, sciabolatrici seconda per due stoccate e terzo gradino del podio per gli spadisti ... 🔗corrieredellosport.it