Arcieri Città di Terni due ori e nuovo record italiano ad Antalya per Lorenzo Gubbini

Lorenzo Gubbini, atleta degli Arcieri Città di Terni, si è distinto all’European Grand Prix di Antalya, in Turchia, dove ha conquistato due medaglie d’oro e ha stabilito il nuovo record italiano nella categoria Compound.Sabato, la prima medaglia è stata vinta dalla squadra maschile composta. Ternitoday.it - Arcieri Città di Terni, due ori e nuovo record italiano ad Antalya per Lorenzo Gubbini Leggi su Ternitoday.it , atleta deglidi, si è distinto all’European Grand Prix di, in Turchia, dove ha conquistato due medaglie d’oro e ha stabilito ilnella categoria Compound.Sabato, la prima medaglia è stata vinta dalla squadra maschile composta.

