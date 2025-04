Fine vita in Emilia-Romagna il Tar sospende le delibere regionali

Emilia-Romagna ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dalla consigliera regionale Valentina Castaldini (Forza Italia) contro le delibere della giunta che regolano il suicidio assistito sul territorio. Il Tribunale ha fissato la discussione collegiale al 15 maggio 2025. Bolognatoday.it - Fine vita in Emilia-Romagna, il Tar sospende le delibere regionali Leggi su Bolognatoday.it Il Tar dell'ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dalla consigliera regionale Valentina Castaldini (Forza Italia) contro ledella giunta che regolano il suicidio assistito sul territorio. Il Tribunale ha fissato la discussione collegiale al 15 maggio 2025.

Su altri siti se ne discute

Fine vita, Tar accoglie sospensione delle delibere dell'Emilia Romagna - Sì alla sospensione delle delibere che consentono il suicidio assistito in Emilia Romagna. Lo ha stabilito il Tar della regione che ha accolto l’istanza presentata dalla consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini. Il tribunale amministrativo regionale ha quindi fissato al 15 maggio la trattazione collegiale. A diffondere la notizia è la stessa Castaldini: "Una delibera regionale non può sostituire una legge nazionale su un tema così delicato", ha detto. 🔗tg24.sky.it

Fine vita Emilia- Romagna: il Tar ha accolto il ricorso della consigliera di Fratelli d’Italia - Valentina Castaldini aveva presentato un ricorso al Tar sulla legge che riguarda il fine vita in Emilia- Romagna, chiedendone la sospensione. Nella regione sono in corso già due pratiche ed un'altra persona ha fatto da poco richiesta L'articolo Fine vita Emilia- Romagna: il Tar ha accolto il ricorso della consigliera di Fratelli d’Italia proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il collegio di garanzia conferma la conformità della legge sul fine vita in Toscana - Il collegio di garanzia della Regione Toscana, organo ausiliario regionale chiamato a valutare la conformità allo Statuto delle leggi approvate in Toscana, ha deciso all'unanimità che le legge sul fine vita approvata dall'Assemblea toscana a febbraio scorso "non presenta le violazioni statutarie prospettate e che dunque, in relazione ai profili contestati, è conforme allo Statuto". Lo si legge nella decisione presa dal collegio di garanzia che si è riunito stamattina per esaminare il ricorso presentato dal centrodestra. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fine vita: Tar accoglie sospensiva su delibera Regione Emilia Romagna; Il Tar accoglie l'istanza di sospensiva della delibera regionale sul fine vita; Fine vita in Emilia-Romagna, il Tar sospende le delibere regionali; Fine vita, il Tar accoglie la sospensiva sulla delibera dell’Emilia-Romagna. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fine vita, il Tar accoglie la sospensiva sulla delibera della Regione - L'istanza era stata presentata dalla consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini. Il 15 maggio la trattazione ... 🔗rainews.it

Fine vita, Tar blocca delibera della Regione Emilia Romagna - Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto l'istanza di sospensiva della consigliera regionale Valentina Castaldini (Forza Italia) per ottenere "la sospensione delle delibere regionali che permettono il su ... 🔗msn.com

Fine vita: Tar accoglie sospensiva su delibera Regione Emilia Romagna - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com