Telecamere comunali collegate con la caserma dei carabinieri

Telecamere comunali collegate alla centrale operativa dei carabinieri. E' questa la decisione della commissaria Savina Macchiarella che ha accolto la richiesta della stazione dell'Arma di Pignataro Maggiore e disposto la condivisione delle immagini, già nella disponibilità della polizia locale.

