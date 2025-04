Sparatoria Monreale prefetto di Palermo | Aberrante alla base c’è un allarme educativo

prefetto di Palermo, Massimo Mariani, definisce "Aberrante" la rissa sfociata in una Sparatoria costata la vita a tre giovani di Monreale. "Al di là della matrice di questo delitto gravissimo, resta lo sgomento, più che da prefetto, da uomo, per una perdita del tutto insensata di tre vite umane" dice parlando con .L'articolo Sparatoria Monreale, prefetto di Palermo: “Aberrante, alla base c’è un allarme educativo” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Ildi, Massimo Mariani, definisce "" la rissa sfociata in unacostata la vita a tre giovani di. "Al di là della matrice di questo delitto gravissimo, resta lo sgomento, più che da, da uomo, per una perdita del tutto insensata di tre vite umane" dice parlando con .L'articolodi: “c’è unrme” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ sirga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Su altri siti se ne discute

Sparatoria Monreale, prefetto di Palermo: “Aberrante, alla base c’è un allarme educativo” - (Adnkronos) – Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, definisce "aberrante" la rissa sfociata in una sparatoria costata la vita a tre giovani di Monreale. "Al di là della matrice di questo delitto gravissimo, resta lo sgomento, più che da prefetto, da uomo, per una perdita del tutto insensata di tre vite umane" dice parlando con […] 🔗periodicodaily.com

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: tre morti e due feriti - Tre giovani sono morti nella notte in una sparatoria avvenuta in piazza Duomo a Monreale, Comune a 10 chilometri da Palermo. Nell’agguato sono rimaste ferite altre due persone. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Le vittime erano entrambe residenti a Monreale (Palermo) le due vittime della sparatoria della scorsa notte. Finora sono emerse le identità di due dei deceduti: Massimo Pirozzo di 26 anni e Salvatore Turdo di 23 anni. 🔗tg24.sky.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Triplice omicidio Monreale, l'intervista al prefetto di Palermo; Il prefetto dopo l'omicidio dei tre giovani a Monreale: Episodio terribile e aberrante, c'è un allarme socio-educativo; ‘Impresa’ alla maratona di Londra: corre i 42 chilometri vestito da Big Ben – Video; La più nazista di tutte, odio social contro Segre dopo cerimonia 25 aprile a Pesaro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sparatoria Monreale, il prefetto di Palermo: "Aberrante, ma nessun allarme sicurezza" - (Adnkronos) - Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, definisce "aberrante" la rissa sfociata in una sparatoria costata la vita a tre giovani di Monreale. "Al di là della matrice di questo delitto gr ... 🔗msn.com

Il prefetto dopo l'omicidio dei tre giovani a Monreale: "Episodio terribile e aberrante, c'è un allarme socio-educativo" - Massimo Mariani commenta così la sparatoria mortale: "Perdita del tutto insensata di tre vite umane, spirale di violenza davvero impressionante" ... 🔗palermotoday.it

Tragica sparatoria a monreale, il prefetto mariani commenta la perdita di tre giovani e denuncia un’emergenza sociale - Monreale sotto choc per la sparatoria che ha ucciso tre giovani, tra cui Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli; il prefetto Mariani denuncia la violenza come problema sociale ed educativo u ... 🔗gaeta.it