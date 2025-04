La Pianese chiude con una sconfitta | al Comunale passa l' Arezzo

chiude con un ko casalingo contro l’Arezzo la regular season della Pianese che, giunta ottava, sfiderà il Pineto domenica prossima in Abruzzo (gara secca) per il primo turno playoff.La gara. Il primo squillo aretino al 3’, con Montini che calcia di prima intenzione sulla ribattuta della difesa, ma il pallone termina alto. Le zebrette provano a prendere il controllo del gioco e a imporre il proprio ritmo, ma a sbloccare la gara è l’Arezzo al 18’: Tavernelli mette al centro un cross che Chierico devia di tacco in porta, trovando una traiettoria imparabile per Boer. Il raddoppio amaranto arriva al 28’: Pattarello dà il via a un’azione ben orchestrata che porta Chierico a servire in profondità Coccia, il quale, a tu per tu con Boer, non sbaglia. Non si fa attendere la risposta amiatina, che al 34’ dimezza lo svantaggio con Mignani: Bacchin si libera bene sulla sinistra e mette al centro un pallone sul quale si fionda il bomber bianconero, che al volo disegna un pallonetto elegantissimo. Sport.quotidiano.net - La Pianese chiude con una sconfitta: al Comunale passa l'Arezzo Leggi su Sport.quotidiano.net Piancastagnaio, 27 aprile 2025 – Sicon un ko casalingo contro l’la regular season dellache, giunta ottava, sfiderà il Pineto domenica prossima in Abruzzo (gara secca) per il primo turno playoff.La gara. Il primo squillo aretino al 3’, con Montini che calcia di prima intenzione sulla ribattuta della difesa, ma il pallone termina alto. Le zebrette provano a prendere il controllo del gioco e a imporre il proprio ritmo, ma a sbloccare la gara è l’al 18’: Tavernelli mette al centro un cross che Chierico devia di tacco in porta, trovando una traiettoria imparabile per Boer. Il raddoppio amaranto arriva al 28’: Pattarello dà il via a un’azione ben orchestrata che porta Chierico a servire in profondità Coccia, il quale, a tu per tu con Boer, non sbaglia. Non si fa attendere la risposta amiatina, che al 34’ dimezza lo svantaggio con Mignani: Bacchin si libera bene sulla sinistra e mette al centro un pallone sul quale si fionda il bomber bianconero, che al volo disegna un pallonetto elegantissimo.

