Ciclismo | nel Giro della Valdigreve il successo di Roggi

Giro della Valdigreve con nuovo trionfo per la Iperfinish che ha vinto con l’aretino Tommaso Roggi, conquistando inoltre il secondo posto con Spanio e il quarto con Favilli.La gara si è decisa alla distanza (erano previsti sei giri con la salita di Pontaccio) quando un terzetto ha preso il largo andando a giocarsi il successo sul Viale Giovanni Da Verrazzano all’ingresso di Greve. Non c’è stata volata tra i due atleti della Iperfinish, in quanto Roggi e Spanio hanno concluso appaiati la gara seguiti a una ventina di metri dal bravo e generoso Cappelletti.A 19 secondi è iniziato l’arrivo frazionato degli inseguitori con il quarto posto del livornese Favilli a completare l’ennesimo successo di squadra della compagine fucecchiese al sesto successo stagionale. Sport.quotidiano.net - Ciclismo: nel Giro della Valdigreve il successo di Roggi Leggi su Sport.quotidiano.net Greve in Chianti (Firenze), 27 aprile 2025 - Pieno rispetto del pronostico nel ventiduesimocon nuovo trionfo per la Iperfinish che ha vinto con l’aretino Tommaso, conquistando inoltre il secondo posto con Spanio e il quarto con Favilli.La gara si è decisa alla distanza (erano previsti sei giri con la salita di Pontaccio) quando un terzetto ha preso il largo andando a giocarsi ilsul Viale Giovanni Da Verrazzano all’ingresso di Greve. Non c’è stata volata tra i due atletiIperfinish, in quantoe Spanio hanno concluso appaiati la gara seguiti a una ventina di metri dal bravo e generoso Cappelletti.A 19 secondi è iniziato l’arrivo frazionato degli inseguitori con il quarto posto del livornese Favilli a completare l’ennesimodi squadracompagine fucecchiese al sestostagionale.

