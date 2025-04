Juve Monza bentornato Thuram! Il ritorno al gol di Kolo Muani nasce da un assist del figlio d’arte che torna a partecipare a una marcatura bianconera | ecco da quando non succedeva!

Juve Monza, finalmente si rivede Thuram! Il francese arma il ritorno al gol di Kolo Muani: l’assist gli permette di tornare a partecipare a una marcatura bianconeraFinalmente si rivede Khéphren Thuram. Era uno degli uomini più attesi e, di certo, non ha tradito le aspettative. Una testimonianza lampante è arrivata in occasione del 2-0 bianconero in Juve Monza.Il gol di Randal Kolo Muani è frutto di un assist del numero 19 bianconero, che torna a contribuire a una realizzazione Juventina. L’ultimo precedente da questo punto di vista risale alla sfida contro l’Hellas Verona. In quel caso il classe 2001 ha realizzato il gol del momentaneo 1-0. .com Juventusnews24.com - Juve Monza, bentornato Thuram! Il ritorno al gol di Kolo Muani nasce da un assist del figlio d’arte che torna a partecipare a una marcatura bianconera: ecco da quando non succedeva! Leggi su Juventusnews24.com , finalmente si rivede! Il francese arma ilal gol di: l’gli permette dire aa unaFinalmente si rivede Khéphren. Era uno degli uomini più attesi e, di certo, non ha tradito le aspettative. Una testimonianza lampante è arrivata in occasione del 2-0 bianconero in.Il gol di Randalè frutto di undel numero 19 bianconero, chea contribuire a una realizzazionentina. L’ultimo precedente da questo punto di vista risale alla sfida contro l’Hellas Verona. In quel caso il classe 2001 ha realizzato il gol del momentaneo 1-0. .com

