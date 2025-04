Gaza 51 morti in 24 ore per raid israeliani ignorata proposta di Hamas su tregua e liberazione di tutti gli ostaggi esaurite scorte cibo Onu | Un mln di bimbi a rischio morte

proposta fatta da Hamas di una tregua duratura e della liberazione di tutti gli ostaggi israeliani presenti ancora nella Striscia, continuando a bombardare Gaza e causando nelle ultime 24 ore altri 51 morti Ilgiornaleditalia.it - Gaza, 51 morti in 24 ore per raid israeliani, ignorata proposta di Hamas su tregua e liberazione di tutti gli ostaggi, esaurite scorte cibo, Onu: "Un mln di bimbi a rischio morte" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Onu: "Ora non sono solo le bombe a uccidere, ma anche la fame" Israele ha ignorato lafatta dadi unaduratura e delladiglipresenti ancora nella Striscia, continuando a bombardaree causando nelle ultime 24 ore altri 51

Su questo argomento da altre fonti

45 morti in attacchi su Gaza in 24 ore - 9.00 Attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza hanno causato la morte di almeno 45 persone nelle ultime 24 ore. I feriti sono oltre cento. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'emittente televisiva del Qatar Al Jazeera. 🔗servizitelevideo.rai.it

A Gaza oltre 100 morti in 24 ore: raid su ex scuole con sfollati. Idf lancia nuova offensiva di terra - Continuano gli attacchi dell’esercito israeliano sulla Striscia, dove i raid di Idf sono ripresi il 18 marzo, rompendo una tregua fragilissima. Decine i morti: sono nelle ultime 24 ore almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi. Almeno 33, di cui 18 bambini, risultano essere morti in tre bombardamenti separati su altrettante strutture, ex scuole, che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Gaza City. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nella Striscia di Gaza continua l’escalation di Netanyahu. I raid non risparmiano scuole e ambulanze, provocando almeno 112 morti in 24 ore - Dalla ripresa delle ostilità, avvenuta il 18 marzo scorso, quello appena concluso è stato senza dubbio il giorno più nero per la Striscia di Gaza. Infatti, nel volgere di appena 24 ore e a causa degli intensi bombardamenti da parte dell’esercito israeliano (IDF), nell’enclave palestinese hanno perso la vita almeno 112 persone, tra cui una trentina di minorenni. Di queste vittime, ben trentatré sono state registrate all’interno di altrettante scuole-rifugio finite nel mirino dell’IDF. 🔗lanotiziagiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Qatar: progressi in negoziati al Cairo. A Gaza, 51 morti in 24 ore - Aggiornamento del 27 Aprile delle ore 18:43; Guerra Israele Medio Oriente, l'aviazione israeliana bombarda Beirut sud. LIVE; Gaza, Qatar: Progressi nei colloqui sulla tregua; Gaza, oltre 60 morti nei raid di Israele in 24 ore | La Corte dell'Aja: rivedere i mandati d'arresto di Netanyahu e Gallant. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Qatar: progressi in negoziati al Cairo. A Gaza, 51 morti in 24 ore - Un drone lanciato verso Israele "da est" è stato abbattuto dall'aeronautica militare israeliana Un drone lanciato verso Israele "da est" è stato abbattuto dall'aeronautica militare israeliana. Lo affe ... 🔗msn.com

Gaza, decine di morti in raid israeliani: la Striscia è senza cibo, proseguono negoziati per tregua - I bombardamenti e la scarsità di cibo dovuto alla chiusura di tutti i valichi imposta da Israele hanno messo la Striscia di Gaza in una situazione disperata. Negoziati in corso tra Hamas e Israele, co ... 🔗msn.com

Gaza: 40 morti nei raid delle ultime 24 ore - Sono almeno 40 i palestinesi uccisi dagli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza. Il bilancio è stato diffuso dalla tv del Qatar Al Jazeera. "Le associazioni umanitarie sono ... 🔗rainews.it