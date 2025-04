Terremoto in mare al largo di Palermo | scossa di magnitudo 3 4

scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata in mare, al largo di Palermo , alle 18.21 . La stima è stata fornita su Twitter dall' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) . In aggiornamento

Forte terremoto 6.2 in mare a largo di Istanbul - Un forte scossa di terremoto è stata avvertita a Istanbul. Secondo l'agenzia per i disastri e le emergenze turca Afad, è stato registrato un sisma di magnitudo 6.2 nel Mare di Marmara, nei pressi di Silivri a circa 80 km a ovest dal centro di Istanbul alle 12:49 ora locale, le 11:49 in Italia. Molte persone sono uscite dagli edifici e scese in strada nella citta sul Bosforo come ha potuto constatare l'ANSA. 🔗quotidiano.net

Due scosse di terremoto al largo di Ustica, avvertite anche a Palermo - Due piccole scosse di terremoto si sono verificate alle 13.24 e alle 14.24 al largo dell'isola di Ustica e sono state avvertite anche nel Palermitano. I due fenomeni sono stati di magnitudo 3,7 e sono stati localizzati dall'Ingv nel Tirreno meridionale, ad una prfondità di 29 chilometri. Non si... 🔗palermotoday.it

Terremoto al largo di Alicudi: forte scossa di magnitudo 4.8 avvertita a Messina e Palermo - Un forte terremoto ha scosso oggi, venerdì 7 febbraio, l’area del Mar Tirreno meridionale, al largo dell’isola di Alicudi, nell’arcipelago delle Eolie. La scossa principale, registrata alle 16:19 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto una magnitudo di 4.8 e una profondità stimata di 17 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente non solo nelle isole Eolie, ma anche a Messina, Reggio Calabria e Palermo. 🔗ilfogliettone.it

Scossa di terremoto avvertita in Sicilia orientale: epicentro in mare - CATANIA – Un brusco risveglio per molti. Registrata alle 03.26 una scossa di terremoto il cui epicentro è stato localizzato al largo del Mar Ionio meridionale. Per una magnitudo (in attesa di una ... 🔗livesicilia.it