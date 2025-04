Quando si gioca il play out Sestri Levante-Lucchese

Sestri Levante evita la retrocessione diretta in Serie C, e ha ancora una possibilità per mantenere la categoria: vincere il play out. L'avversario sarà la Lucchese, in piena crisi economica, che ha chiuso il girone B. Today.it - Quando si gioca il play out Sestri Levante-Lucchese Leggi su Today.it L'obiettivo è ufficialmente raggiunto, grazie al 2-0 con il Carpi di oggi, ilevita la retrocessione diretta in Serie C, e ha ancora una possibilità per mantenere la categoria: vincere ilout. L'avversario sarà la, in piena crisi economica, che ha chiuso il girone B.

Cosa riportano altre fonti

Basket, il CUS Pisa gioca a Pietrasanta, in gara uno dei play-out per la permanenza in DR2 - Pisa, 23 aprile – Terminata la regular season, con un ultimo posto tutt’altro che brillante, sebbene in condominio con Basket Piombino, il Cosmocare CUS Pisa si appresta ad iniziare, domenica a Pietrasanta, sul campo del Basket 2002 Versilia, il primo turno dei play-out per la permanenza in Divisione Regionale 2, con ritorno a Pisa la domenica successiva ed eventuale bella sempre a Pietrasanta. I PLAY-OUT – Versilia, Pontremoli, Piombino e CUS Pisa, nell’ordine in cui hanno terminato la regular season, sono le quattro formazioni che si contenderanno tre posti valevoli per la salvezza. 🔗sport.quotidiano.net

Basket B nazionale / Ecco il derby: Jesi gioca per i play off, Fabriano per i play in - Palla a due domenica 9 marzo ore 18 al Palatriccoli. I due punti serviranno per raggiungere il primo importante obiettivo stagionale. All’andata, il 5 gennaio, il quintetto di Ghizzinardi si impose per 52-68. Chieti escluso dal campionato, la nuova classifica VALLESINA, 8 marzo 2025 – Torna la madre di tutte le partite e come si suol dire ‘il derby non bisogna giocarlo ma vincerlo’. Tornerà, finalmente, anche un colpo d’occhio all’interno del Palatriccoli con le due tifoserie che si confronteranno a sostegno ognuna delle rispettive squadre, oltre, ovviamente, a qualche sfottò che non guasta ... 🔗.com

Conte cambia ancora: niente 4-3-3 e niente doppio play. Gioca Anguissa (Gazzetta) - Conte cambia ancora: niente 4-3-3 e niente doppio play. Gioca Anguissa (Gazzetta) Napoli-Torino, Conte se la gioca cercando sempre la soluzione migliore e la soluzione migliore secondo il tecnico leccese è l’addio al 4-3-3, probabile difesa a tre e Anguissa al posto di Gilmour. Scrive la Gazzetta: Sarà 4-4-2 con McTominay che si allarga in fascia o 3-5-2, con Politano più sacrificato in copertura e Spinazzola largo a sinistra? La verità potrebbe esser in mezzo, nel senso che il Napoli contro il Toro potrebbe essere un ibrido tra i due sistemi di gioco: 4-4-2 (o 4-2-4, fate voi) in fase ... 🔗ilnapolista.it

Se ne parla anche su altri siti

Quando si gioca il play out Sestri Levante-Lucchese; Il Sestri Levante si gioca tutto a Carpi; Serie C. Il Sestri Levante si gioca tutto a Carpi, Ruvo: Nessun calcolo, dobbiamo giocare senza paura; Lucchese: Ultima Sfida per la Salvezza Diretta nel Campionato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calcio/ Sestri, successo a Carpi e play out contro la Lucchese - Il Sestri Levante si giocherà la salvezza nei play out contro la Lucchese dopo aver ottenuto una preziosa vittoria esterna per 2-0 contro il Carpi. Un risultato che consente alla formazione di Ruvo di ... 🔗msn.com

Play-off e play-out: tutte le partite dei gironi D, E e F - Iniziano i play-off e play-out con partite decisive nei gironi D, E e F. Scopri le sfide e le regole speciali. 🔗lanazione.it

Sestri Levante, Risaliti: “Campionato falsato, Jimenez gioca in C essendo squalificato in A” - Il Sestri Levante sta continuando a lottare con tutte le forze per votare la retrocessione diretta e giocarsi la permanenza in Serie C ai play-out. Nel frattempo però il presidente Stefano ... 🔗tuttomercatoweb.com