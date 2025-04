Inaugurato il Giardino dei Giusti a San Arcangelo

Arcangelo, si è svolta l’inaugurazione del Giardino dei Giusti, un evento commemorativo alla presenza del Questore di Perugia, Dario Sallustio. Il Giardino è stato realizzato per ricordare un episodio storico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.Nel giugno del 1944, durante la notte tra il 19 e il 20, un gruppo di ebrei, confinati sull’Isola Maggiore del Trasimeno e destinati alla deportazione, fu salvato grazie all’intervento del parroco don Ottavio Posta, riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni”. Insieme a lui, l’agente della Polizia di Stato Giuseppe Baratta, medaglia d’argento al valor civile, e alcuni pescatori locali contribuirono a portare in salvo gli ebrei, trasportandoli con le loro barche fino al molo di San Arcangelo, dove furono poi consegnati alle forze alleate. Laprimapagina.it - Inaugurato il Giardino dei Giusti a San Arcangelo Leggi su Laprimapagina.it Questa mattina, presso il vecchio molo di San, si è svolta l’inaugurazione deldei, un evento commemorativo alla presenza del Questore di Perugia, Dario Sallustio. Ilè stato realizzato per ricordare un episodio storico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.Nel giugno del 1944, durante la notte tra il 19 e il 20, un gruppo di ebrei, confinati sull’Isola Maggiore del Trasimeno e destinati alla deportazione, fu salvato grazie all’intervento del parroco don Ottavio Posta, riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni”. Insieme a lui, l’agente della Polizia di Stato Giuseppe Baratta, medaglia d’argento al valor civile, e alcuni pescatori locali contribuirono a portare in salvo gli ebrei, trasportandoli con le loro barche fino al molo di San, dove furono poi consegnati alle forze alleate.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata europea dei Giusti, ecco i sei nuovi nomi ricordati nel Giardino al Monte Stella di Milano - Milano, 6 marzo 2025 – Sono Bronis?aw Czech, Antonio Maglio, Harry Seidel, Dana ed Emil Zatopek e Khalida Popal le figure che verranno onorate come nuovi Giusti, nel 2025, al Giardino dei Giusti di Milano al Monte Stella. Lo ha deciso l’assemblea dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano – formata dalla Fondazione Gariwo, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Comune di Milano – che ha scelto anche il tema per le celebrazioni della Giornata dei Giusti dell’umanità 2025: “I Giusti dello sport. 🔗ilgiorno.it

Inaugurato "il giardino della bellezza" nella splendida villa a picco sul lago - Villa monastero è ancora più bella. Con l'inaugurazione avvenuta oggi del nuovo giardino botanico, la splendida dimora a lago di Varenna - che continua a mietere record di visitatori anche dall'estero - può contare ora su nuove essenze floreali e su un percorso green che la rende davvero unica... 🔗leccotoday.it

Iraq, inaugurato pronto soccorso del Gruppo San Donato a Najaf - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato il pronto soccorso del GSD Al Najaf teaching Hospital, uno dei due ospedali gestiti dal Gruppo San Donato in Iraq. Alla presenza dell’ambasciatore d’Italia Niccolò Fontana e di esponenti di primo piano delle istituzioni irachene, Kamel Ghribi, Vicepresidente del Gruppo San Donato e Presidente di GKSD Investment Holding, ha guidato una delegazione del Gruppo che ha concluso la missione in Iraq: obiettivo, assicurare cure di eccellenza e un’accoglienza di livello alto in modo da offrire un’esperienza sanitaria che metta sempre il paziente al ... 🔗unlimitednews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giardino di San Giuseppe Jato - plesso Gianni Rodari; Nel salernitano l'inaugurazione del Giardino dei Giusti: presente il ministro plenipotenziario del Sudafrica; Battipaglia inaugura “Il Giardino dei Giusti”; All’antico molo di Sant’Arcangelo sorgerà un Giardino dei giusti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inaugurato il “Giardino dei Giusti”, svolta cerimonia a Teramo - Il Sindaco: “Questa giornata, con le figure che oggi ricordiamo, ci invita a batterci sempre e in ogni luogo contro ingiustizie e violenze” ... 🔗abruzzonews.eu

Giardino dei Giusti - Il Giardino dei Giusti è un giardino situato in via dell'Alloro ... probabilmente in ricordo di un albero di alloro di eccezionale rigoglio posto nel palazzo San Gabriele, estinto e sradicato nel ... 🔗balarm.it

All'antico Molo di Sant'Arcangelo sorgerà un Giardino dei Giusti - A venti anni dal ritrovamento presso l'Archivio di Stato di Roma della testimonianza dell’ebrea Livia Coen resa in tribunale il 3 settembre 1945, con la quale si faceva nuova ... 🔗orvietonews.it