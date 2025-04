Zonawrestling.net - WWE: Adam Pearce salterà il prossimo episodio di Raw

Monday Night Raw a Kansas City, Missouri avrà al suo interno grandi segmenti e momenti, così è quello che ha annunciato il GM.Peccato che a saltare lo show sarà proprio lui.Al suo posto Nick Aldis Come annunciato in questo video su X,promette grandi cose per ildi Raw ma purtroppo annuncia anche la sua assenza, per ordine medico, dallo show, a sostituirlo per una notte sarà il General Manager di SmackDown Nick Aldis.#WWERaw GM @ScrapDaddyAP has OFFICIAL ANNOUNCEMENTS ahead of #RawOnNetflix tomorrow night live from Kansas City!PLUS: #SmackDown GM @RealNickAldis will be filling in and calling the shots for one night only. pic.twitter.comsjMhHUkihE— WWE (@WWE) April 27, 2025 Riassumendo ecco cosa vedremo a Raw:Rhea Ripley vs Roxanne Perez Seth Rollins, Bron Breakker e Paul Heyman ci saranno Becky Lynch spiegherà il perché dell’attacco a Lyra Valkyria Pat McAfee parlerà dell’attacco di Gunther Per la cronaca,oltre ad essere il General Manager di Raw on screen è anche un producer dietro le quinte.