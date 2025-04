Insulti social a Liliana Segre dopo il 25 aprile solidarietà dalla politica

Insulti sui social a Liliana Segre, dopo la partecipazione della senatrice a vita alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. Diversi hater hanno attaccato la Segre con Insulti sulle pagine social del Comune e del sindaco della cittadina marchigiana, Andrea Biancani.“A che Punto Siamo Arrivati!!! A che punto arriva l’essere umano!!! Pesaro è con Lei. Definirli bestie sarebbe un insulto per le bestie stesse – scrive su Facebook il sindaco Biancani -. Purtroppo esistono persone talmente ignoranti da riuscire a scrivere certe cose che non riesco neppure a definire o a comprendere. Sono parole gravi che andrebbero perseguite dalla giustizia. Parole che oltre a far capire il livello di ignoranza di certe persone denotano quanta rabbia e cattiveria c’è nella nostra società che personalmente mi lascia senza parole. Unlimitednews.it - Insulti social a Liliana Segre dopo il 25 aprile, solidarietà dalla politica Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) –suila partecipazione della senatrice a vita alle celebrazioni del 25a Pesaro. Diversi hater hanno attaccato laconsulle paginedel Comune e del sindaco della cittadina marchigiana, Andrea Biancani.“A che Punto Siamo Arrivati!!! A che punto arriva l’essere umano!!! Pesaro è con Lei. Definirli bestie sarebbe un insulto per le bestie stesse – scrive su Facebook il sindaco Biancani -. Purtroppo esistono persone talmente ignoranti da riuscire a scrivere certe cose che non riesco neppure a definire o a comprendere. Sono parole gravi che andrebbero perseguite dalla giustizia. Parole che oltre a far capire il livello di ignoranza di certe persone denotano quanta rabbia e cattiveria c’è nella nostra società che personalmente mi lascia senza parole.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Liliana Segre a Pesaro canta “Bella ciao”. Insulti social - La partecipazione della senatrice a vita, Liliana Segre alle celebrazioni del 25 Aprile a Pesaro finisce con gli insulti sulle pagine social del comune 🔗imolaoggi.it

Pesaro, insulti social a Liliana Segre per partecipazione a cerimonia 25 aprile - Un’altra ondata di odio social contro la senatrice a vita Liliana Segre, bersagliata di insulti dopo aver partecipato alle celebrazioni del 25 Aprile a Pesaro. A svelare le terribili parole degli haters è stato, in un video su TikTok, Riccardo Bernardi, capogruppo della lista La marcia in più per Pesaro: “La più nazista di tutte“, “che palle che ha fatto sta vecchia”, “sanguisuga ebrea”, “che il tuo Dio possa riabbracciarti presto”, sono i commenti mostrati nel video. 🔗lapresse.it

Liliana Segre, insulti choc sui social: “Lei è la più nazista di tutti” - Pesaro, 27 aprile 2025 – Tik Tok, ci sono insulti per te. Anzi per lei, la senatrice Liliana Segre, la bambina scampa ad Auschwitz, tra le ultime testimoni della ferocia nazista e della shoah. I fatti. Il Comune di Pesaro pubblica due video che documentano le recenti celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. Uno sul profilo del sindaco Biancani. Nel breve filmato si vede il sindaco che incontra la senatrice Liliana Segre, la quale arriva al monumento della Resistenza per le celebrazioni e sillaba a Biancani: “E’ la prima volta che trascorro il 25 aprile a Pesaro e non potevo mancare”. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Liliana Segre insultata sui social dopo aver cantato Bella Ciao il 25 aprile a Pesaro; Insulti social contro Liliana Segre a Pesaro. Biancani: «Peggio delle bestie»; Insulti social a Liliana Segre dopo il 25 aprile, solidarietà dalla politica; Insulti a Liliana Segre dopo le celebrazioni del 25 aprile. La solidarietà della politica. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pesaro, insulti social a Liliana Segre per partecipazione a cerimonia 25 aprile - Un'altra ondata di odio social contro la senatrice a vita Liliana Segre, bersagliata di insulti dopo aver partecipato alle celebrazioni del 25 Aprile a ... 🔗msn.com

Liliana Segre insultata sui social dopo aver cantato Bella Ciao il 25 aprile a Pesaro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Liliana Segre insultata sui social dopo aver cantato Bella Ciao il 25 aprile a Pesaro ... 🔗tg24.sky.it

Insulti sui social contro Liliana Segre: un episodio allarmante a Pesaro - Liliana Segre, senatrice a vita, vittima di insulti sui social durante le celebrazioni del 25 Aprile a Pesaro. 🔗notizie.it