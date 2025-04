Pagelle Inter-Roma Lautaro sulle gambe bene Acerbi

Inter che entra in crisi nera. La Roma segna con Soulè e si riversa nella propria metà campo. I nerazzurri sono inermi e creano poco.DI SEGUITO LE Pagelle DI Inter-Roma:SOMMER 6: Incolpevole sul gol di Soulè che decide la partita. Due buoni riflessiL'articolo Pagelle Inter-Roma, Lautaro sulle gambe , bene Acerbi proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Pagelle Inter-Roma, Lautaro sulle gambe , bene Acerbi Leggi su Ilprimatonazionale.it 3° sconfitta consecutiva per l’che entra in crisi nera. Lasegna con Soulè e si riversa nella propria metà campo. I nerazzurri sono inermi e creano poco.DI SEGUITO LEDI:SOMMER 6: Incolpevole sul gol di Soulè che decide la partita. Due buoni riflessiL'articoloproviene da Il Primato Nazionale.

Se ne parla anche su altri siti

Lautaro Martinez e Sommer brillano: le pagelle della vittoria a Monaco - SOMMER 7,5. In trincea, sfodera parate in serie per tutta la gara. PAVARD 5,5. Parte bene, ma il palo di Kane arriva su un suo imperdonabile errore di sufficienza. ACERBI 6,5. Vita durissima in avvio contro Kane, che lo manda spesso fuori giri. Prende le misure e risale la corrente. BASTONI 6,5. Le prende e le dà: Olise lo impegna, lui restituisce creando gioco e occasioni dalle retrovie, anche se perde lucidità strada facendo e nel finale è stremato. 🔗sport.quotidiano.net

PAGELLE E TABELLINO FEYENOORD-INTER 0-2: Barella quantità e qualità, Lautaro dà l’esempio. Martinez rischia - Voti, top e flop della sfida andata in scena al ‘de Kuip’ di Rotterdam e valevole per l’andata degli ottavi di Champions League Pagelle e tabellino Feyenoord-Inter: Lautaro dà il buon esempio (LaPresse) – Calciomercato.itPagelle Feyenoord-Inter FEYENOORD TOP Wellenreuther 6,5 – Evita il tracollo definitivo con una gran parata sul penalty di Zielinski. Mitchell 6 FLOP Beelen 5 – Si perde Thuram nell’azione del gol. 🔗calciomercato.it

Pagelle Napoli-Inter 1-1: Billing frena Inzaghi, Lautaro delude - Un gol e un punto a testa. Termina 1-1 il big match Scudetto tra Napoli e Inter. Al ‘Maradona’ una rete di Billing vanifica l’iniziale vantaggio siglato su punizione da Dimarco. Resta quindi invariato il distacco tra le prime tre della classe: la squadra di Simone Inzaghi guida la classifica con 58 punti, uno in più del Napoli e tre in più dell’Atalanta, fermata nel pomeriggio dal Venezia. Un risultato che non scontenta nessuno e che allunga la striscia di astinenza da vittorie della squadra di Conte, che non ottiene i tre punti dallo scorso 25 gennaio: da quel momento sono arrivati quattro ... 🔗sportface.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagelle Inter-Roma: squadra IRRICONOSCIBILE; Inter Roma, le PAGELLE: profondo giallorossi, addio Scudetto; Inter Roma LIVE: 0-1. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter-Roma, le pagelle di CM: Barella sbaglia tutto, Acerbi da clonare - Inter-Roma 0-1 INTER Sommer 6: Soulè è li a due passi quando appoggia in rete e il portiere svizzero non può nulla. Attento sugli altri ... 🔗msn.com

Inter-Roma 0-1, le pagelle: Lautaro (4) troppo stanco, Soulé (8) glaciale, Frattesi (4,5) non incide, Angelino (7) ovunque - La Roma vince 1-0 a San Siro contro l'Inter: Matias Soulé regala i tre punti a Ranieri che adesso può davvero sognare la Champions. I nerazzurri crollano per la terza volta consecutiva dopo le sconfit ... 🔗informazione.it

Inter-Roma 0-1, pagelle: Soulé consegna lo scudetto nelle mani di Conte, terza sconfitta di fila per Inzaghi - Serie A 2024/25, 34esima giornata: la Roma sbanca San Siro e manda ko l'Inter con la rete di Soulè. Il Napoli stasera può tentare il sorpasso in vetta ... 🔗sport.virgilio.it