Spal-Gubbio 3-0 successo nitido dei biancazzurri che piegano le resistenze degli ospiti LA CRONACA

Spal chiude la regular season con una vittoria indiscussa ai danni del Gubbio, e ribalta la posizione di svantaggio in relazione ai playout rispetto al Milan Futuro, uscito da un pareggio contro la Vis Pesaro. Un match casalingo dove a mettere le firme sono Arena nel primo tempo, e Parigini e. Ferraratoday.it - Spal-Gubbio 3-0, successo nitido dei biancazzurri che piegano le resistenze degli ospiti LA CRONACA Leggi su Ferraratoday.it Lachiude la regular season con una vittoria indiscussa ai danni del, e ribalta la posizione di svantaggio in relazione ai playout rispetto al Milan Futuro, uscito da un pareggio contro la Vis Pesaro. Un match casalingo dove a mettere le firme sono Arena nel primo tempo, e Parigini e.

Olly, il successo dopo Sanremo: 34mila biglietti venduti in 30 minuti - Il 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. “Sono giorni di ordinaria follia“, scrive Olly sui social. Il cantante – dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano ‘Balorda nostalgia’ – ha venduto 34 mila biglietti in 30 minuti per il concerto evento all’Ippodromo Snai di San Siro, previsto per il prossimo 4 settembre 2025. Olly da record Il cantautore […] L'articolo Olly, il successo dopo Sanremo: 34mila biglietti venduti in 30 minuti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Calcio a 5 serie A, alle 20,30 lanciata dal successo con Roma. Italservice, una salita dopo l’altra. Stasera prova a sbancare Torino - La seconda giornata del girone di ritorno della regular season è già alle porte. C’è il turno infrasettimanale di serie A, si torna in azione questabsera. L’Italservice Pesaro, reduce dall’incredibile e meritata affermazione casalinga ai danni della Roma, è ospite della L84. I biancorossi giocano al PalaMaggiore di Leini, Torino, l’inizio delle ostilità è previsto alle ore 20,30. I tifosi potranno assistere alla diretta streaming attraverso il canale YouTube della Divisione Calcio a 5. 🔗sport.quotidiano.net

