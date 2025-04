Sparatoria a Palermo | 19enne interrogato per omicidio di tre giovani di Monreale

19enne del quartiere Zen di Palermo è interrogato da ore dai carabinieri perché sospettato di essere uno dei ragazzi che la scorsa notte, durante una lite, ha sparato e ucciso tre coetanei di Monreale. Alla base della rissa ci sarebbe stato un apprezzamento dei Monrealesi sul modo di guidare il motorino dei giovani del capoluogo. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni e al lancio di sedie e tavolini. Probabilmente in due avrebbero fatto fuoco. Due vittime sono morte sul colpo, una terza è deceduta in ospedale. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di un secondo palermitano.Nella Sparatoria, si apprende, sarebbero stati esplosi una ventina di colpi di pistola. Quotidiano.net - Sparatoria a Palermo: 19enne interrogato per omicidio di tre giovani di Monreale Leggi su Quotidiano.net Undel quartiere Zen dida ore dai carabinieri perché sospettato di essere uno dei ragazzi che la scorsa notte, durante una lite, ha sparato e ucciso tre coetanei di. Alla base della rissa ci sarebbe stato un apprezzamento deisi sul modo di guidare il motorino deidel capoluogo. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni e al lancio di sedie e tavolini. Probabilmente in due avrebbero fatto fuoco. Due vittime sono morte sul colpo, una terza è deceduta in ospedale. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di un secondo palermitano.Nella, si apprende, sarebbero stati esplosi una ventina di colpi di pistola.

