Ginnastica ritmica CdM | a Tashkent Sella è quinta Taglietti chiude sesta nelle finali individuali

Si è conclusa al Gymnastics Sport Palace di Tashkent, in Uzbekistan, la terza tappa della World Cup 2025 di Ginnastica ritmica. Nella capitale uzbeka è andata in scena un'intensa giornata per quanto riguarda le finali degli attrezzi, che ha visto protagoniste anche le azzurre Alice Taglietti e Viola Sella, rispettivamente sesta alla palla e quinta alle clavette. Le due ginnaste erano le uniche rappresentanti nelle finali odierne grazie al buon risultato nelle qualificazioni di venerdì e sabato. Nella classifica generale all-around invece c'è stato il dominio della ginnasta di casa Takhmina Ikromova, che si è imposta davanti alla campionessa olimpica Darja Varfolomeev e alla polacca Liliana Lewinska. La giornata di finali si è aperta con l'esercizio al cerchio, dove però nessuna azzurra è riuscita a qualificarsi.

