LIVE Italia-Corea del Sud Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | dalle 19 00 il match della terza giornata

DIRETTA LIVE18:49 Italia a punteggio pieno dopo le prime due perfette uscite di Amos Mosaner e Stefania Constantini. I campioni Olimpici hanno rifilato sonore batoste a Finlandia e Germania e guidano la classifica del gruppo A.18:45 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Corea del Sud. Poco meno di 20 minuti al primo end della sfida valida per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di doppio misto di curling 2025.Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di curling doppio misto 2025. A Fredericton (Canada) gli azzurri vanno a caccia del terzo successo dopo le nettissime vittorie su Finlandia e Germania ottenute nella giornata inaugurale. Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: dalle 19.00 il match della terza giornata Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:49a punteggio pieno dopo le prime due perfette uscite di Amos Mosaner e Stefania Constantini. I campioni Olimpici hanno rifilato sonore batoste a Finlandia e Germania e guidano la classifica del gruppo A.18:45 Buonasera e ben ritrovati nellascritta didel Sud. Poco meno di 20 minuti al primo endsfida valida per ladel gruppo A deidi doppiodi.Buongiorno e benvenuti nellatestuale didel Sud, gara valida per ladel gruppo A deididoppio. A Fredericton (Canada) gli azzurri vanno a caccia del terzo successo dopo le nettissime vittorie su Finlandia e Germania ottenute nellainaugurale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di curling doppio misto 2025. A Fredericton (Canada) gli azzurri vanno a caccia di un nuovo successo dopo la netta vittoria all’esordio contro la Finlandia. Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno man mano cercando di ritrovare il feeling vincente della straordinaria cavalcata che li portò all’indimenticabile oro Olimpico di Pechino 2022. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani in testa in una combattuta finale del lungo! Quarto Fabbri nel peso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01: Non si migliora Adcock, ora Furlani 14.01: E’ il momento della finale dei 60 ostacoli donne. Queste le protagoniste: 1 Amoi Brown JAM 7.80 7.80 2 Devynne Charlton BAH 7.65 7.82 3 Ditaji Kambundji SUI 7.67 7.67 4 Grace Stark USA 7.72 7.72 5 Pia Skrzyszowska POL 7.78 7.79 6 Nadine Visser NED 7.72 7.72 7 Ackera Nugent JAM 7.72 7.75 8 Christina Clemons USA 7. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

L'Italia femminile all'Olimpiade: 3-0 alla Corea; Diretta Italia-Corea del Sud ore 23: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming; Diretta Italia-Corea del Sud ore 23: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Accadde 22 anni fa: Italia-Corea del Sud e una sciagura di nome Byron Moreno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata ... 🔗oasport.it

Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 27 aprile, programma, streaming - Non fermatevi, ragazzi. Oggi, domenica 27 aprile, si giocale alle 19:00 Italia-Corea del Sud, terzo match valido per il Round Robin dei Campionati ... 🔗oasport.it

Curling: Constantini-Mosaner a valanga sulla Germania ai Mondiali doppio misto. Gli azzurri passano 10-3 - Amos Mosaner e Stefania Constantini fanno due su due. Gli azzurri hanno sconfitto per 10-3 la Germania in occasione del match valido per i Campionati Mondiali 2025 doppio misto di curling, rassegna at ... 🔗informazione.it