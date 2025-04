festival zona di libertà | a milano il festival dedicato ai prigionieri politici russi

festival “zona di libertà”: A milano il festival dedicato ai prigionieri politici russi Il 4 maggio 2025, milano ospiterà nello spazio SlowMill il festival internazionale “zona di libertà”, dedicato ai cittadini russi incarcerati per aver scelto di esercitare la libertà di denunciare una. Milanotoday.it - festival “zona di libertà”: a milano il festival dedicato ai prigionieri politici russi Leggi su Milanotoday.it di”: AilaiIl 4 maggio 2025,ospiterà nello spazio SlowMill ilinternazionale “di”,ai cittadiniincarcerati per aver scelto di esercitare ladi denunciare una.

Ne parlano su altre fonti

A Milano il Festival per la cultura olimpica ‘Sport, Movies & TV’ - MILANO (ITALPRESS) – Milano – dal 7 all’11 Ottobre 2025 – diventerà il centro mondiale della cultura olimpica, dello sport, del cinema, della televisione, della comunicazione, degli e-sports con “SPORT MOVIES & TV 2025“, il più importante Festival internazionale del settore inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, programma multidisciplinare, plurale e diffuso per promuovere i valori Olimpici e Paralimpici. 🔗unlimitednews.it

Istituita la zona rossa a Sanremo: per il Festival arrivano 370 poliziotti e i reparti speciali - Da martedì 11 a sabato 15 febbraio, la città dei fiori sarà sottoposta a misure straordinarie per garantire la sicurezza della kermesse musicale più attesa dell’anno, il Festival di Sanremo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lo storico festival milanese dedicato al cinema e alla creatività femminile, torna a Milano - Sguardi altrove, il festival dedicato al cinema e alla creatività femminile, torna a Milano dal 12 marzo al 7 aprile. Due le sezioni competitive internazionali, Nuovi Sguardi e Sguardi (S)confinati, riservate alla regia femminile. Ma anche anteprime fuori concorso, omaggi, eventi speciali, approfondimenti sul lavoro e la violenza economica di genere. ... 🔗iodonna.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

festival “zona di libertà”: a milano il festival dedicato ai prigionieri politici russi; Recuperate e ripulite quasi cento targhe dedicate ai caduti per la Libertà; Festival I Giorni della Resistenza - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli; Il festival ‘Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty’ a Rovigo e Milano. 🔗Su questo argomento da altre fonti