Monreale la faida sui motorini e la resa dei conti | uccisi a colpi di pistola 3 ragazzi Fermato un 19enne di Palermo c’è un altro sospetto

Monreale, in provincia di Palermo. Le vittime, tutti giovani residenti a Monreale, sono Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. A loro si aggiungono altri due ragazzi rimasti feriti – uno di 33 e l’altro di 16 anni – che non sarebbero in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione, prima di aprire il fuoco ci sarebbe stata una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Dopodiché, i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza e uno o forse due ragazzi avrebbero aperto il fuoco, esplodendo una ventina di colpi di pistola. Leggi su Open.online È di tre morti e due feriti – tutti giovanissimi – il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile in piazza Duomo a, in provincia di. Le vittime, tutti giovani residenti a, sono Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. A loro si aggiungono altri duerimasti feriti – uno di 33 e l’di 16 anni – che non sarebbero in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione, prima di aprire il fuoco ci sarebbe stata una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Dopodiché, i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza e uno o forse dueavrebbero aperto il fuoco, esplodendo una ventina didi

Palermo, sparatoria a Monreale: il motivo della lite sarebbe un furto di motorini - Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i giovani dello Zen avrebbero tentato di rubare alcuni scooter, venendo però scoperti e interrotti dal gruppo di Monreale. Dopo una prima colluttazione, si sarebbero allontanati per poi tornare armati e dare inizio alla sparatoria

Monreale, la faida sui motorini e la resa dei conti: uccisi a colpi di pistola 3 ragazzi. Fermato un 19enne di Palermo, c'è un altro sospetto - La lite degenerata sabato sera in piazza. La ricostruzione della sfida tra bande di giovani dai primi riscontri delle indagini