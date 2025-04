Primo maggio su coraggio | il meteo aiuta il ponte le previsioni per la settimana

ponte del 1 maggio, essenzialmente tra lunedì e martedì”.Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com c’è insomma. Ternitoday.it - Primo maggio, su coraggio: il meteo aiuta il ponte, le previsioni per la settimana Leggi su Ternitoday.it “Il piccolo vortice di bassa pressione che nella giornata di domenica si è isolato in area mediterranea, darà ancora filo da torcere ad alcune regioni nella prima parte deldel 1, essenzialmente tra lunedì e martedì”.Secondo ledegli esperti di 3b.com c’è insomma.

