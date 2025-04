Colloqui Usa-Iran prossimo round potrebbe tenersi a Ginevra o Roma

Colloqui indiretti con l'Iran dall'Oman, che continuerebbe a mediare, a una sede in Europa "più vicina". Lo scrive il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione americana, secondo cui la prossima tornata di Colloqui tra Teheran e Washington sul programma nucleare Iraniano potrebbe tenersi tra . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Gli Stati Uniti vorrebbero spostare la sede deiindiretti con l'dall'Oman, che continuerebbe a mediare, a una sede in Europa "più vicina". Lo scrive il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione americana, secondo cui la prossima tornata ditra Teheran e Washington sul programma nucleareianotra .

