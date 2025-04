Israele torna a bombardare il Libano | Colpito sito missilistico di Hezbollah

Israele torna a bombardare il sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco tra Israele e il movimento filo-iraniano Hezbollah. Dopo aver diramato un annuncio per invitare gli abitanti di un sobborgo a sud di Beirut a evacuare "urgentemente" la zona, l'esercito israeliano oggi ha Colpito preso.

