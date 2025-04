Incidente tra auto e scooter a Barcola traffico in tilt

Incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato intorno alle 17:30 in viale Miramare, davanti alla gelateria Pipolo. L'uomo in sella al mezzo a due ruote, un trentenne è stato soccorso dall'ambulanza del 118, arrivata in loco con l'automedica, ed è stato trasportato all'ospedale di.

