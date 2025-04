Ranieri cita Trapattoni e si gode Soulé | Stoffa pregiata

Ranieri si gode il 'golpe' di San Siro e applaude la sua Roma dopo il successo di misura dei giallorossi sul campo dei campioni d'Italia dell'Inter.Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itA decidere la sfida è il lampo di Soulé, sempre più decisivo sotto la gestione Ranieri: "Ha capito quello che gli chiedevo da sempre. Per la qualità che ha, quando ha la palla tutti devono capire che sta succedendo qualcosa di importante. Deve essere pratico e bravo nel modo di pensare. Non sai mai quello che può fare e ora lo sta facendo a un'altra velocità. Deve continuare a credere nelle sue qualità che sono tante: ha una Stoffa pregiata", le parole dell'allenatore della Roma ad esaltare il talento argentino.

