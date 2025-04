Inter-Roma rigore su Bisseck? N’Dicka risponde | Siamo difensori sa che non c’era nulla

Inter si chiude con la sconfitta contro la Roma, la terza consecutiva. La partita di San Siro contro i giallorossi è stata decisa dal gol nel primo tempo di Soulé: i nerazzurri hanno provato a reagire nella ripresa, non riuscendo però a creare pericoli veri dalle parti di Svilar.

Contatto Bisseck-N’Dicka, Marelli: «Questo è calcio di rigore! Il VAR poteva intervenire…» - di RedazioneContatto Bisseck-N’Dicka, Marelli: «Questo è calcio di rigore! Il VAR poteva intervenire…» Le parole dell’ex arbitro Durante la diretta su DAZN, Luca Marelli ha analizzato il contatto avvenuto nei minuti finali tra Bisseck e Ndicka nell’area di rigore della Roma, durante il match di San Siro tra Inter e Roma. LE PAROLE- «La trattenuta è molto lunga e si protrae fin dall’inizio dal centro dell’area di rigore fino al momento in cui il pallone arriva nei pressi di Ndicka e Bisseck. 🔗internews24.com

Ndicka a Dazn: «Contenti per la vittoria! Contatto in area con Bisseck? Per me non era rigore…» - di RedazioneNdicka a Dazn: «Contenti per la vittoria! Contatto in area con Bisseck? Per me non era rigore….» Le parole del difensore giallorosso Altra sconfitta importante per l’Inter di Inzaghi, che dopo Bologna e Milan, cade anche oggi, nella sfida contro la Roma valida per la 34a giornata di Serie A. Decisiva una rete di Soulé, che regala ai giallorossi tre punti importanti per tornare dentro la lotta Champions League. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Inzaghi post Inter Roma: «Rigore su Bisseck? Sarebbe troppo facile parlarne. Bello l’applauso finale dei tifosi, su Thuram…» - di RedazioneConferenza stampa Inzaghi post Inter Roma: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la sconfitta rimediata in campionato La conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Inter Roma, match del 34° turno di Serie A vinto dai giallorossi per 0 ad 1. L’ANALISI SULLA SCONFITTA – «Chiaramente nel primo tempo non abbiamo fatto una partita insieme, come siamo abituati noi, non eravamo insieme nelle pressioni, eravamo lunghi e abbiamo pagato. 🔗internews24.com

