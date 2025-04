Liliana Segre a Pesaro canta Bella ciao Insulti social

Liliana Segre alle celebrazioni del 25 Aprile a Pesaro finisce con gli Insulti sulle pagine social del comune Imolaoggi.it - Liliana Segre a Pesaro canta “Bella ciao”. Insulti social Leggi su Imolaoggi.it La partecipazione della senatrice a vita,alle celebrazioni del 25 Aprile afinisce con glisulle paginedel comune

Cosa riportano altre fonti

Liliana Segre a Pesaro canta Bella Ciao per le celebrazioni del 25 Aprile - Per celebrare l’ottantesimo Anniversario della Liberazione, la senatrice a vita, Liliana Segre, ha scelto Pesaro, città a cui è particolarmente affezionata, ha dichiarato lei stessa, e della quale è stata nominata cittadina onoraria. La senatrice, per la prima volta presente nel capoluogo marchigiano per le commemorazioni del 25 Aprile, è stata accolta al monumento della Residenza da centinaia di persone, tra cui molti giovani. 🔗tg24.sky.it

Pesaro, per il 25 Aprile arriva Liliana Segre e canta ?Bella ciao?. Il sindaco: «La sua presenza dono prezioso». Stasera il docufilm su Rai3 - PESARO Una sorpresa speciale per Pesaro: Liliana Segre ha scelto la sua città del cuore, per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione. «La sua presenza è un dono prezioso per la... 🔗corriereadriatico.it

Liliana Segre al 25 Aprile di Pesaro, gli hater all?attacco. Biancani: «Insulti gravissimi, siete peggio delle bestie ma la città è con lei» - PESARO Si scatena l?odio social contro Liliana Segre sotto il video postato dal Comune che la riprende mentre partecipa alla cerimonia del 25 Aprile a Pesaro, la prima volta per la senatrice a... 🔗corriereadriatico.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Liliana Segre insultata sui social dopo aver cantato Bella Ciao il 25 aprile a Pesaro; Nazista, gli assurdi insulti social a Liliana Segre dopo il 25 aprile a Pesaro; Liliana Segre a Pesaro canta 'Bella ciao' alle celebrazioni; Pesaro, per il 25 Aprile arriva Liliana Segre e canta “Bella ciao”. Il sindaco: «La sua presenza dono prezioso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Liliana Segre insultata sui social dopo aver cantato Bella Ciao il 25 aprile a Pesaro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Liliana Segre insultata sui social dopo aver cantato Bella Ciao il 25 aprile a Pesaro ... 🔗tg24.sky.it

Liliana Segre a Pesaro canta Bella Ciao per le celebrazioni del 25 Aprile - Accolta da centinaia di cittadini nel capoluogo marchigiano, la Senatrice a vita intona le note del canto partigiano e lancia un appello di cessate il fuoco per le guerre in corso in Ucraina e in Pale ... 🔗tg24.sky.it

Insulti social a Liliana Segre dopo la cerimonia del 25 Aprile a Pesaro. Il figlio: «Valutiamo altre querele» - Liliana Segre a Pesaro per gli 80 anni della Liberazione. Il sindaco Biancani: «La sua presenza è un dono prezioso per la nostra città e di cui siamo immensamente grati. Rappresenta un… Leggi ... 🔗informazione.it