Monreale sparatoria dopo rissa violenta morti 3 ragazzi 23-26enni 2 feriti tra cui un minore sospettato 19enne palermitano - VIDEO

violenta lite sarebbe scaturita per futili motivi, dopodiché i 19-20 colpi di pistola Triplice omicidio nel palermitano, nel centro città d Ilgiornaleditalia.it - Monreale, sparatoria dopo rissa violenta, morti 3 ragazzi 23-26enni, 2 feriti tra cui un minore, sospettato 19enne palermitano - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Le vittime sono Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, in ospedale in condizioni critiche ma non in pericolo di vita un 33enne e un 16enne; lalite sarebbe scaturita per futili motivi,diché i 19-20 colpi di pistola Triplice omicidio nel, nel centro città d

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: due morti e tre feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Due morti e tre feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno dei protagonisti dell’aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monreale, notte di sangue: sparatoria dopo una rissa, tre morti - Monreale, 27 aprile 2025 – Notte di violenza a Monreale, in provincia di Palermo. Una rissa scoppiata in strada, nei pressi del celebre Duomo, si è trasformata in una vera tragedia: tre persone sono morte ( due ragazzi di 26 anni e uno di 24) e due sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una lite per motivi ancora da chiarire. Il diverbio è rapidamente degenerato in una violenta rissa, fino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, seminando il panico tra la gente. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Monreale, 18 cerchi rossi sul basolato raccontano la sparatoria dopo la rissa - Tanti sono i proiettili esplosi al termine di una lite esplosa tra un gruppo di monrealesi e uno di Palermo, dopo un commento sul modo di guidare gli scooter da parte dei ragazzi del capoluogo ... 🔗msn.com

Monreale, spari in piazza dopo una rissa tra giovani: tre morti. Esplosi almeno 15 colpi - Sale a tre il bilancio dei ragazzi morti nella sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. È morto anche uno dei tre feriti: un ventiseienne che era stato ricoverato ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, morti 3 giovani: vittima-eroe salva la fidanzata e va ad aiutare il cugino - Esplosi 11 colpi di pistola. Le vittime sono Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli di 26. Due feriti, uno è minorenne. L’aggressione all’uscita da una pizzeria dopo una lite per ... 🔗quotidiano.net