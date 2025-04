L' addio a Francesco Le pagine sfogliate del Vangelo vissuto

Quotidianodipuglia.it - L'addio a Francesco/ Le pagine sfogliate del Vangelo vissuto Leggi su Quotidianodipuglia.it Il sole illumina la piazza, le nuvole si fermano intorno e avvolgono San Pietro in un?aura di candore, intreccio di purezza. Lassù, in cielo. Roma accoglie i potenti e gli ultimi, nella.

Addio Papa Francesco: le prime pagine dei giornali di tutto il mondo per il Pontefice della pace - Papa Francesco è morto all’età di 88 anni e oggi la notizia domina le prime pagine dei media internazionali, che celebrano la figura di un pontefice capace di parlare al cuore del mondo intero. Dall’Europa all’America Latina, dal Medio Oriente all’Asia, l’addio a Papa Francesco unisce reazioni di cordoglio, riflessioni sulla sua eredità e analisi sul futuro della Chiesa. L’omaggio dall’Occidente: sobrietà, spiritualità e giustizia sociale La morte del Papa è in apertura su tutti i principali quotidiani britannici. 🔗lanotiziagiornale.it

Le pagine del Vangelo sul feretro di Papa Francesco sfogliate dal vento durante i funerali - (Agenzia Vista) Vaticano, 27 aprile 2025 Ecco le immagini delle pagine del Vangelo sul feretro di Papa Francesco sfogliate dal vento durante i funerali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

In 400mila in Vaticano. Lacrime per Francesco: «Ora prega tu per noi». Il racconto; Papa Francesco, un addio pieno di vita

L'addio a Francesco/ Le pagine sfogliate del Vangelo vissuto - Il sole illumina la piazza, le nuvole si fermano intorno e avvolgono San Pietro in un’aura di candore, intreccio di purezza. Lassù, in cielo. Roma accoglie i potenti e gli ultimi, ... 🔗quotidianodipuglia.it

Le pagine del Vangelo sul feretro di Papa Francesco sfogliate dal vento durante i funerali

Funerali Papa Francesco, il vento sfoglia le pagine del Vangelo sulla bara - Papa Francesco sepolto con le scarpe vecchie e consumate, l'ultimo (potente) messaggio del Pontefice degli Ultimi