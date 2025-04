Pagelle Liegi-Bastogne-Liegi 2025 | Pogacar è di un’altra categoria Ciccone spettacolare Italia eccezionale

Pagelle Liegi-Bastogne-Liegi 2025Tadej Pogacar, voto 10: cosa dire? L’attacco sulla Redoute era annunciato, i rivali si sono praticamente spostati quando è partito lo sloveno. Non c’è storia, è di un’altra categoria, troppo più forte per tutti. Gli avversari non provano neanche ad inseguire, il campione del mondo trionfa, per la terza volta alla Liegi, arrivando in passerella. Primavera da sogno per lui con i successi tra Strade Bianche, Fiandre e Freccia, mai sceso dal podio in nessuna corsa.Giulio Ciccone, voto 9: primo degli umani alla Liegi, sicuramente c’è soddisfazione per l’abruzzese. Terzo al Lombardia a fine 2024, secondo alla Doyenne oggi, si dimostra un corridore ideale per questo genere di classiche. Adesso per il salto di qualità definitivo serve qualche vittoria di lusso: ci proverà già al Giro d’Italia. Oasport.it - Pagelle Liegi-Bastogne-Liegi 2025: Pogacar è di un’altra categoria. Ciccone spettacolare, Italia eccezionale Leggi su Oasport.it Tadej, voto 10: cosa dire? L’attacco sulla Redoute era annunciato, i rivali si sono praticamente spostati quando è partito lo sloveno. Non c’è storia, è di, troppo più forte per tutti. Gli avversari non provano neanche ad inseguire, il campione del mondo trionfa, per la terza volta alla, arrivando in passerella. Primavera da sogno per lui con i successi tra Strade Bianche, Fiandre e Freccia, mai sceso dal podio in nessuna corsa.Giulio, voto 9: primo degli umani alla, sicuramente c’è soddisfazione per l’abruzzese. Terzo al Lombardia a fine 2024, secondo alla Doyenne oggi, si dimostra un corridore ideale per questo genere di classiche. Adesso per il salto di qualità definitivo serve qualche vittoria di lusso: ci proverà già al Giro d’

