Mi prendevano in giro io vittima di bullismo | Carolyn Smith si racconta dalla Fialdini

Carolyn Smith apre il suo cuore in una toccante intervista a Da noi. a ruota libera. Ospite di Francesca Fialdini, la storica presidente di giuria di Ballando con le Stelle. L’infanzia difficile, segnata dal bullismo: "Quando ci trasferimmo da Glasgow ero diversa, straniera. Subivo insulti, prese in giro e persino aggressioni. Feedpress.me - "Mi prendevano in giro, io vittima di bullismo": Carolyn Smith si racconta dalla Fialdini Leggi su Feedpress.me "Ho perso mio fratello, aveva 27 anni: un dolore che non passa mai".apre il suo cuore in una toccante intervista a Da noi. a ruota libera. Ospite di Francesca, la storica presidente di giuria di Ballando con le Stelle. L’infanzia difficile, segnata dal: "Quando ci trasferimmo da Glasgow ero diversa, straniera. Subivo insulti, prese ine persino aggressioni.

