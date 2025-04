Castiglion Fiorentino Photo Fest 2025 | immagini emozioni e racconti dal festival della fotografia

Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Castiglion Fiorentino Photo Fest - Arezzo, 7 aprile 2025 – Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Castiglion Fiorentino Photo Fest, un evento che celebra la fotografia contemporanea in un luogo di inestimabile valore storico e culturale. L'inaugurazione avrà luogo il 26 aprile 2025, dalle 18:00, presso la Chiesa di Sant'Agostino, recentemente restaurata e pronta a ospitare la mostra che rimarrà aperta al pubblico fino all'11 maggio 2025. 🔗lanazione.it

Inaugurato il “Castiglion Fiorentino Photo Fest” e riaperta al pubblico la Chiesa di Sant’Agostino - ARezzo, 27 aprile 2025 – Inaugurato il “Castiglion Fiorentino Photo Fest” e riaperta al pubblico la Chiesa di Sant’Agostino Con entusiasmo e una grande unità di intenti, si è aperta ufficialmente la quarta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest, in un contesto di grande rilievo culturale e sociale. In occasione dell’evento, è stata anche celebrata la cerimonia con il taglio del nastro da parte del Sindaco Mario Agnelli per la riapertura al pubblico della Chiesa di Sant’Agostino, recentemente restaurata grazie anche all’impegno dell’Amministrazione Comunale, oltre a quello determinante ... 🔗lanazione.it

“Castiglion Fiorentino Photo Fest 2025” al via - Arezzo, 24 aprile 2025 – Sabato 26 aprile alle ore 18:00, presso la Chiesa di Sant’Agostino, situata in P.za S. Agostino, 52043 Castiglion Fiorentino, si terrà l'inaugurazione ufficiale della mostra “Castiglion Fiorentino Photo Fest 2025”, promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino, Antonio Manta e Carlo Landucci. L'inaugurazione del Castiglion Fiorentino Photo Fest si svolgerà in una location d'eccezione: la Chiesa di Sant'Agostino. 🔗lanazione.it

