Lorenzo Amoruso sposa Afarin Mirzaei Dimenticata Manila Nazzaro?

L'ex calciatore ha ufficializzato il suo matrimonio con la modella Afarin Mirzaei e sembra aver voltato pagina dopo la fine della relazione con Manila Nazzaro.

Lorenzo Amoruso si sposa, la romantica proposta ad Afarin Mirzaei - Lorenzo Amoruso ha chiesto in moglie la nuova compagna Afarin Mirzaei cogliendola di sorpresa alla fine di una cena elegante a Firenze con uno splendido anello. Lo scatto della romantica proposta è stato condiviso sui social dall’ex calciatore che ha accompagnato la foto con la frase “Sperando in un sì”. Lorenzo Amoruso, pronto alle nozze con Afarin Mirzaei Ex calciatore ed ex concorrente di Temptation Island, Lorenzo Amoruso è conosciuto non solo per la sua carriera sul campo di calcio, ma anche e soprattutto per la sua storia d’amore con una nota protagonista della tv italiana: Manila ... 🔗dilei.it

