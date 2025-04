Rissa durante la partita del Cisterna | feriti anche quattro carabinieri

partita di calcio del Cisterna. E' accaduto a Tecchiena, in provincia di Frosinone, mentre si giocava una sfida tra i padroni di casa e la squadra del Cisterna Calcio, valevole per il campionato di calcio regionale di I categoria. Come riporta Frosinone Today, alcune persone con. Latinatoday.it - Rissa durante la partita del Cisterna: feriti anche quattro carabinieri Leggi su Latinatoday.it Scontri a unadi calcio del. E' accaduto a Tecchiena, in provincia di Frosinone, mentre si giocava una sfida tra i padroni di casa e la squadra delCalcio, valevole per il campionato di calcio regionale di I categoria. Come riporta Frosinone Today, alcune persone con.

Rissa durante una partita in Spagna, i calciatori perdono la testa: allenatore preso a calci e pugni - Rissa durante una partita in Spagna sospesa al minuto 82. Due espulsioni fanno scoppiare le due panchine scatenando lo scontro fisico tra calciatori. Uno dei due allenatori ha la peggio finendo colpito da calci e pugni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Borgo San Lorenzo: rissa durante partita Juniores. Arbitro e due calciatori in ospedale - Pomeriggio ad alta tensione oggi, 12 aprile 2025, allo stadio “Stefano Bini” di Grezzano, dove si è disputata la sfida tra Sagginale e Ideal Club Incisa, valida per il campionato provinciale Juniores L'articolo Borgo San Lorenzo: rissa durante partita Juniores. Arbitro e due calciatori in ospedale proviene da Firenze Post. 🔗.com

Rissa durante il match tra Tecchiena e Cisterna: feriti quattro carabinieri - Ancora un episodio di violenza durante una partita di calcio minore, questa volta a Tecchiena. Mentre si giocava la sfida tra i padroni di casa ed il Cisterna Calcio, valevole per il campionato di calcio regionale lazio 1^ categoria, alcune perso ne con il volto travisato ed armate di bastoni... 🔗frosinonetoday.it

Bastoni e volti nascosti. Rissa durante la partita del Tecchiena - Scontri e tafferugli questa mattina allo stadio "Morganti" di Tecchiena, in occasione della gara tra la Polisportiva locale e il Cisterna calcio, partita valevole per la 28esima giornata del campionat ... 🔗ciociariaoggi.it

Raid dei tifosi durante la partita Tecchiena-Cisterna, quattro carabinieri feriti e scontri in strada - Durante l'incontro di calcio tra la Polisportiva Tecchiena e il Cisterna Calcio, valevole per il campionato di calcio regionale Lazio 1^ categoria, alcune persone con il volto travisato e ... 🔗msn.com

Partita sospesa per rissa: "Falsità contro di noi" - Durante la ripresa l’arbitro ha sospeso la ... tutti questi anni parlano da soli e non si possono cancellare per una partita". 🔗ilrestodelcarlino.it