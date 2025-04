Rugby femminile | Villorba batte Colorno e conquista la Coppa Conference

Coppa Conference, disputate a Thiene, hanno incoronato Parabiago e Villorba, rispettivamente vincitrici della Coppa Serie A e della Coppa Serie A Elite femminile dopo due partite dal tenore diverso.Nella prima, Parabiago ha gestito e ha portato a casa una vittoria con il risultato di 35-10, dopo aver concluso sul 20-5 la prima frazione. Vittoria all'ultimo respiro invece per le campionesse d'Italia in carica di Villorba, che la spuntano con il risultato di 31-26.Coppa Conference A – FinaleRugby Parabiago v Forum Iulii 35-10Rugby Parabiago: Compare; Filippini, Canta, Crespi, Salaro; Frison, Favata; Ceresini, Donna, Cairoli; Palladino, Vivaldi; De Bernardin, Galli, Rosini. Altre Entrate: Cesale, De Martino, Bettolatti, Pinetti, Pampuri, CuppariForum Iulii: Del Cavallo; Porro, Ceschiat, Stefanutti, Alfonso; Laratro (Cap), Sandron; Bau, Danieli, Linarello; Berton, Poropat; Menelle, Blaskovic, Aitkins.

