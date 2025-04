Sorpreso con hashish in cella | denunciato un detenuto

hashish nascosto da un catanese detenuto per spaccio. Così i droni consegnano droga e cellulari in carcere: ecco le vie dove si nascondono i ''piloti''Gli agenti, al comando del. Agrigentonotizie.it - "Sorpreso con hashish in cella": denunciato un detenuto Leggi su Agrigentonotizie.it La polizia penitenziaria in servizio al carcere Di Lorenzo di Agrigento ha sequestrato un quantitativo dinascosto da un cataneseper spaccio. Così i droni consegnano droga e cellulari in carcere: ecco le vie dove si nascondono i ''piloti''Gli agenti, al comando del.

Sorpreso con la droga in camera da letto, l'hashish era nascosto nelle....patatine. Denunciato - ANCONA - Hashish, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico con tracce di sostanza stupefacente. E' quanto scoperto dalla polizia nelle scorse ore all'interno della camera da letto di un giovane straniero. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per disturbo... 🔗anconatoday.it

Livorno, sorpreso con 31 pasticche di ecstasy e hashish: giovane denunciato - Nella serata di ieri, venerdì 21 febbraio, una persona è stata denunciata dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le volanti, durante un controllo per le vie del centro, hanno notato il giovane mentre era appoggiato su un muretto e si guardava intorno con fare... 🔗livornotoday.it

Simba La Rue in auto con Baby Gang senza patente e hashish in tasca: fermato dai vigili e denunciato - Nel pomeriggio di ieri, il trapper Simba La Rue è stato fermato e denunciato per spaccio. Era alla guida di una Mercedes classe G V8 in compagnia dell'amico Baby Gang senza patente e hashish nelle tasche. Per lui, arriva il divieto di ingresso nei locali pubblici.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Agrigento, detenuto sorpreso con la droga in carcere: denunciato - La Polizia penitenziaria di Agrigento dopo un’intensa e meticolosa attività di indagine, affidandosi ai tradizionali servizi di osservazione e controllo, hanno scoperto e denunciato alla Procura della ... 🔗grandangoloagrigento.it

Spaccia due panetti di hashish ma viene sorpreso dai carabinieri: denunciato un 23enne di origini marocchine - ODERZO (TREVISO) – Spaccia ai margini della carreggiata, ma viene colto in flagranza di reato dai carabinieri e scatta la denuncia ... conteneva due panetti di hashish, per un peso complessivo ... 🔗ilgazzettino.it

Benevento: 40enne sorpreso con hashish e marijuana - Una persona denunciata per per detenzione ai fini ... L'articolo Benevento: 40enne sorpreso con hashish e marijuana proviene da OttoPagine. 🔗msn.com